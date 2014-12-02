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За лето ГАТИ Петербурга выдала более 100 ордеров на посадку деревьев и кустарников
Сегодня, 9:48
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За лето ГАТИ Петербурга выдала более 100 ордеров на посадку деревьев и кустарников

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Ордера гарантируют, что саженец посажен с учетом подземных коммуникаций.

Более 100 ордеров для обеспечения посадок деревьев и кустарников выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Были озеленены все районы города: заказчиками выступали не только администрации, но и местные органы самоуправления. 

Ордера гарантируют, что саженец посажен с учетом подземных коммуникаций. "Зеленый каркас" формируют в рамках реализации одного из 10 приоритетов развития Северной столицы "Комфорт и уют в городе". До 2030 года высадят свыше 60 тыс. деревьев и 500 тыс. кустарников. 

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Королева высадили 1,2 тыс. кустов барбариса. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: гати, деревья и кустарники
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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