Движение на Вантовом мосту в Петербурге полностью восстановлено после дорожных работ

Специалисты устранили колейность на всей проезжей части сооружения.

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщает о завершении ремонта на Большом Обуховском мосту (Вантовом мосту) через Неву. По состоянию на 02:00 27 августа все ограничения для автомобилистов сняты, движение переведено в штатный режим.

Специалисты устранили колейность на всей проезжей части сооружения. Как только работы были окончены, с моста демонтировали временные технические средства организации дорожного движения.

Как подтвердил начальник территориального ситуационного центра ведомства Илья Пузыревский, ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что на Ладожском мосту меняют график реверсивного движения.

Видео: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"