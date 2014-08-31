Средняя стоимость огурцов уменьшилась за месяц на 14,2%

В "Руспродсоюзе" объяснили, на какие еще продукты фиксируется снижение цен по стране.

На российской территории огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом. Такими статистическими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились сотрудники ассоциации "Руспродсоюз". Специалисты установили, что средняя стоимость на данную категорию упала на 14,2 процента. В пресс-службе профильного ведомства добавили, что в рейтинг наиболее подешевевших за последний месяц продуктов питания также вошли помидоры и яйца. Цены на две категории сократились на 7,1 и 6,6 процентов соответственно.

Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на него в первую неделю июля снизились на 14,2% по сравнению с первой неделей июня. пресс-служба профильного ведомства

"Руспродсоюз" заявил о снижении розничных цен на шоколад с начала года.

Фото: Piter.tv