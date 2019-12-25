Автовладельцы могут получить компенсацию за ремонт машины из-за некачественного бензина

В Общественной палате России объяснили, что грозит продавцам суррогатного топлива.

Российские автовладельцы могут получить компенсацию за ремонт своей машины в том случае, если поломка транспортного средства произошла из-за некачественного бензина. Выплатить понесенный материальный ущерб должен продавец суррогата. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что в случае обнаружения в интернете объявлений от перекупщиков о продаже топлива следует обратиться в МВД. Перед этим надо сделать скриншот объявления, а затем уже направить обращение в полицию. Также уведомление можно передать в ГУ МЧС, так как хранение, перевозка и продажа бензина связаны с обеспечением пожарной безопасности.

Если купили топливо с рук и оно оказалось некачественным и привело к поломке автомобиля, то продавец должен будет компенсировать средства за ремонт автомобиля в силу ст. 15, 1064, 1095, 1096 Гражданского кодекса РФ. Евгений Машаров, эксперт

В Общественной палате добавили, что внутренний рынок страны обеспечен топливом в достаточном количестве, однако для стабилизации ситуации от властей потребуется некоторое время из-за перестройки логистики.

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Фото: Piter.tv