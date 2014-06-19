Эксперты оценили организацию зон для шашлыков на пляже "Ласковый" и напомнили о штрафах за нарушение пожарной безопасности

Природа Курортного района хрупка и требует защиты от мусора.

Эксперты поделились с изданием "Петербургский дневник" своим мнением о важности соблюдения правил пожарной безопасности в Курортном районе.

Глава муниципального образования Поселок Солнечное Михаил Сафронов сообщил, что реконструкция пляжа "Ласковый" завершилась два года назад при поддержке губернатора Александра Беглова. По его словам, чтобы запрет на разведение огня в неположенных местах был справедливым, администрация предоставила альтернативу – четыре большие зоны, оборудованные мангалами, навесами и скамейками. Он добавил, что за соблюдением порядка следит специальная комиссия, а штрафы для нарушителей составляют до 5 тыс. ублей.

Создатель фестиваля "ЖаритьФест" Денис Столбов считает, что четырех зон на таком популярном пляже недостаточно. Эксперт отметил, что многим отдыхающим не нужны стационарные мангалы – они готовы привезти собственные компактные грили. Поэтому, по мнению Столбова, городу важнее предоставлять безопасные территории, где можно готовить без риска пожара, при условии, что люди будут убирать за собой и уважать окружающих.

Депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова подчеркнула, что природа Курортного района хрупка и требует защиты от мусора. Она призвала петербуржцев проявлять инициативу и пользоваться специально отведенными площадками для барбекю, которых в области насчитывается около пятидесяти, чтобы сохранить экологически чистый ареал для будущих поколений.

Фото: предоставлено администрацией Курортного района Петербурга