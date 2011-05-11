Задержана петербурженка, напавшая на таксиста с перцовкой

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Полиция Невского района Петербурга задержала подозреваемую в причинении химического ожога таксисту. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Как сообщили в МВД России, 26 июня правоохранителям поступила информация из больницы о том, что к ним обратился мужчина с ожогом роговицы. Днем ранее потерпевший прибыл на заказ на Ультрамариновую улицу, в ходе конфликта неизвестная распылила ему в лицо содержимое перцового баллончика.

Злоумышленницей оказалась 34-летняя местная жительница, ее поймали 1 июля, а затем отпустили под обязательство о явке. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи на площади Искусств.

Фото: Piter.TV