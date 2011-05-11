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Задержана петербурженка, напавшая на таксиста с перцовкой
Сегодня, 11:59
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Задержана петербурженка, напавшая на таксиста с перцовкой

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Полиция Невского района Петербурга задержала подозреваемую в причинении химического ожога таксисту. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Как сообщили в МВД России, 26 июня правоохранителям поступила информация из больницы о том, что к ним обратился мужчина с ожогом роговицы. Днем ранее потерпевший прибыл на заказ на Ультрамариновую улицу, в ходе конфликта неизвестная распылила ему в лицо содержимое перцового баллончика. 

Злоумышленницей оказалась 34-летняя местная жительница, ее поймали 1 июля, а затем отпустили под обязательство о явке. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи на площади Искусств. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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