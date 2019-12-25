Поджигательницу магазина в Песочном будут судить

Восстановительные работы обошлись собственнику в 800 тыс. рублей.

Прокуратура Курортного района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней женщины, которой вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом рассказали 14 сентября в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что в феврале фигурантка подожгла магазин на улице Карла Маркса в Песочном и пристройку к нему. Злоумышленница подобрала подушку, зажгла ее и оставила в помещении. В результате пристройка была уничтожена полностью, а торговая точка повредилась.

Восстановительные работы обошлись собственнику в 800 тыс. рублей, ущерб для соседнего здания составил 250 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: фотограф получил 5 лет колонии за поджог помещения с голубями в Петербурге.

Фото: Piter.TV