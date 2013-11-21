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В четырех районах Петербурга со 2 по 4 сентября начнут действовать ограничения для транспорта
Сегодня, 11:08
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В четырех районах Петербурга со 2 по 4 сентября начнут действовать ограничения для транспорта

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Это связано с ремонтными работами.

В четырех районах Петербурга со 2 по 4 сентября начнут действовать ограничения в движении для транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города. 

Так, в Выборгском районе с 4 по 12 сентября из-за работ по модернизации светофора ограничивается движение на перекрестке улицы Гидротехников, Политехнической улицы и Тихорецкого проспекта. 

В Колпинском районе в связи с ремонтом дорожного покрытия с 4 по 5 сентября перекроют Тверскую улицу от Оборонной улицы до улицы Ижорского Батальона, а в эти же дни с 01:00 до 05:00 – сквозной проезд по улице Ижорского Батальона от улицы Анисимова до Московской улицы.

В Красногвардейском районе с 4 по 30 сентября будут реконструировать газопровод, поэтому ограничат движение по Малоохтинскому проспекту у пересечения с Гранитной улицей. 

В Невском районе со 2 по 4 сентября планируются работы по размещению временного ограждения. Из-за этого запретят проезд по проспекту Обуховской Обороны от Кольцевой автодороги Петербурга до улицы Бабушкина. 

Ранее на Piter.TV: с 1 сентября закрывается движение транспорта по Троицкой площади П. С. 

Фото: pxhere; ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, ограничения в движении
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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