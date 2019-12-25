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С 1 сентября закрывается движение транспорта по Троицкой площади П.С.
Сегодня, 16:32
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С 1 сентября закрывается движение транспорта по Троицкой площади П.С.

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Со 2 сентября ограничат проезд по Петровской набережной.

В Петроградском районе проходят работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим закрывается проезд по Троицкой площади П.С., Петровской улице и Мичуринской улице у пересечений с Петровской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Объезд: Каменноостровский проспект, улица Куйбышева, Петроградская набережная, Мичуринская улица.

Пресс-служба ГАТИ

Со 2 сентября ограничат проезд по Петровской набережной от Каменноостровского проспекта до Петроградской набережной. Их введут 8:00 утра.

Ранее мы писали, что в поселке Петро-Славянка закрывается проезд по улице Труда.

Фото: Pxhere

Теги: гати, транспорт, троицкая площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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