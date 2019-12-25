С 1 сентября закрывается движение транспорта по Троицкой площади П.С.

В Петроградском районе проходят работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим закрывается проезд по Троицкой площади П.С., Петровской улице и Мичуринской улице у пересечений с Петровской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Объезд: Каменноостровский проспект, улица Куйбышева, Петроградская набережная, Мичуринская улица.
Пресс-служба ГАТИ
Со 2 сентября ограничат проезд по Петровской набережной от Каменноостровского проспекта до Петроградской набережной. Их введут 8:00 утра.
Ранее мы писали, что в поселке Петро-Славянка закрывается проезд по улице Труда.
Фото: Pxhere
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