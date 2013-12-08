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В поселке Петро-Славянка закрывается проезд по улице Труда
Сегодня, 16:13
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В поселке Петро-Славянка закрывается проезд по улице Труда

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Со 2 по 3 сентября будет закрыто движение по Тверской улице в  Колпино от улицы Ижорского Батальона до улицы Ремизова. 

В Колпинском районе проходят работы по прокладке инженерных сетей. В связи с этим закроется проезд по улице Труда в поселке Петро-Славянка. Речь идет об участке от Клубной улицы к Советскому проспекту. Проезд будет заблокирован с 1 сентября до 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Со 2 по 3 сентября будет закрыто движение по Тверской улице в  Колпино от улицы Ижорского Батальона до улицы Ремизова. Объезд: Красная улица, набережная Комсомольского канала, Октябрьская улица, Оборонная улица. 

Напоминаем, что по 23 сентября ограничено движение транспорта по Тверской улице в городе Колпино от набережной Комсомольского канала до Оборонной улицы, включая перекрестки.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что со 2 сентября ограничивается движение транспорта по Парголовской улице.

Фото: Pxhere

 

Теги: гати, транспорт, улица труда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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