Со 2 сентября ограничивается движение транспорта по Парголовской улице

До 18 сентября будет ограничено движение по 1-му Муринскому проспекту.

В Выборгском районе проходят работы по ремонту дорожного покрытия. Со 2 по 15 сентября будет ограничен проезд по Парголовской улице. Речь идет об участке от 1-го Муринского проспекта до улицы Капитана Воронина. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

До 18 сентября будет ограничено движение по 1-му Муринскому проспекту на участке от Студенческой улицы до улицы Карбышева. Ограничения введут и на перекрестке с Полюстровским проспектом и улицей Харченко.

Ранее мы писали, что со 2 сентября ограничат проезд по Садовой улице.

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