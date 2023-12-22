Троицкий мост окрасится в цвета флага Вьетнама

Троицкий мост предстанет в цветах флага Вьетнама. Праздничная подсветка включится 19 мая в 22:15. Об этом сообщили в Комитете по энергетике сегодня, 19 мая.
С 19 по 22 мая пройдет неделя Вьетнама в Санкт-Петербурге. В связи с этим на Троицком мосту включится специальный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Переправа засветится огоньками в цветах флага Вьетнама.
Пролеты и перила окрасятся в красный цвет, световое оформление промежуточных опор будет желтым.
Пресс-служба Комитета по энергетике
Отметим, что подсветка Троицкого моста состоит из свыше 1 150 новых светодиодных светильников. Ими можно управлять дистанционно. Огоньки подчеркнут архитектурные особенности моста.
Ранее мы писали, что на Елагином острове 19 мая выступит Corelli String Group.
Фото:Telegram / Комитет по энергетике
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