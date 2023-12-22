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Троицкий мост окрасится в цвета флага Вьетнама
Сегодня, 14:31
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Троицкий мост окрасится в цвета флага Вьетнама

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С 19 по 22 мая пройдет неделя Вьетнама в Санкт-Петербурге.

Троицкий мост предстанет в цветах флага Вьетнама. Праздничная подсветка включится 19 мая в 22:15. Об этом сообщили в Комитете по энергетике сегодня, 19 мая. 
 
С 19 по 22 мая пройдет неделя Вьетнама в Санкт-Петербурге. В связи с этим на Троицком мосту включится специальный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Переправа засветится огоньками в цветах флага Вьетнама.

Пролеты и перила окрасятся в красный цвет, световое оформление промежуточных опор будет желтым. 

Пресс-служба Комитета по энергетике 

Отметим, что подсветка Троицкого моста состоит из свыше 1 150 новых светодиодных светильников. Ими можно управлять дистанционно. Огоньки подчеркнут архитектурные особенности моста.

Ранее мы писали, что на Елагином острове 19 мая выступит Corelli String Group.

Фото:Telegram / Комитет по энергетике

Теги: троицкий мост, флаг вьетнама
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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