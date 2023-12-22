На Елагином острове 19 мая выступит Corelli String Group

Жителей и туристов приглашают насладиться оперой.

Сегодня, 19 мая, в ЦПКиО имени Кирова выступят музыканты Corelli String Group и солисты ведущих театров Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Сегодня в планах опера! Берем с собой пледы и с комфортом обустраиваемся на Восточной поляне Елагина дворца, будем слушать музыкальные произведения в исполнении "Corelli String Group" и солистов ведущих театров Петербурга. Пресс-служба ЦПКиО им. Кирова

Жителей приглашают насладиться оперой. В антрактах пройдут прогулки среди цветников.

Расписание:

14:00 – 14:40 – 1-е отделение.

15:00 – 15:40 – 2-е отделение.

16:00 – 16:40 – 3-е отделение.

17:00 – 17:40 – 4-е отделение.

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Фото: Piter.tv