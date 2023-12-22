Глава региона рассказал о состоянии раненых при обстреле ВСУ.

Ребенка, пострадавшего 26 февраля при обстреле Вооруженными силами Украины населенного пункта Новая Таволжанка в Белгородской области, отправят на лечение в Москву. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор региона Вячеслав Гладков. Российский чиновник выразил уверенность в том, что несовершеннолетние пациенты поправятся в скором времени. Он добавил, что местные власти и медицинский персонал сделает все от них зависящее, чтобы добиться такой цели.

Один мальчишка, по оценкам врачей, находится в удовлетворительном состоянии; второй мальчик, который получил осколочное ранение ног, будет вскоре отправлен в Москву. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что в результате обстрела в многоквартирном трехэтажном здании в селе были выбиты пять окон, а также посечен один легковой автомобиль.

Гладков рассказал о мошенниках, подделывающих его голос.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков