Гладков рассказал о мошенниках, подделывающих его голос

Власти в регионе сообщили о том, что аферисты научились подделывать голоса.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем профиле в социальной сети "ВКонтакте" о том, что столкнулся с новой формой мошенничества. Российский чиновник уточнил, что теперь аферисты подделывают его голос и рассылают голосовые сообщения. Злоумышленники создают фейковое видео, а затем направляют его местному населению. В качестве подтверждения своих слов глава области прикрепил к посту аудиосообщение, в котором произносится фраза "Михаил Эдуардович, приветствую. Как у вас обстоят дела?" голосом якобы Гладкова.

Мы уже научились бороться с этими вражескими проявлениями и излишней активностью. Понимаем, что прогресс не стоит на месте, поэтому вчера уже столкнулись с новыми формами, например, начали подделывать мой голос и рассылать голосовые сообщения. Вячеслав Гладков, глава региона

Вячеслав Гладков заметил, что у него нет такой практики с рассылкой голосовых сообщений, чиновник никогда таким не занимался. Он призвал россиян внимательно смотреть, с каких именно телефонных номеров приходят сообщения и аудиовызовы. Далее, при получении подозрительных голосовых сообщений или запросов нужно уточнять сведения через официальные каналы связи властей.

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Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков