В Крым и Пензенскую область отправили 450 детей из Белгородской области

Вячеслав Гладков напомнил о важности помогать детям отдыхать.

На территорию Пензенской области отправились 150 детей из Белгородской области. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он пояснил, что говорит об участии молодых спортсменов в таких поездках. Власти выразили благодарность Олегу Владимировичу Мельниченко за проявленную теплоту, заботу, гостеприимство по отношению к несовершеннолетним жителям страны. Дополнительно чиновник отметил, что в лагерь "Артек", расположенный на территории российского полуострова Крым, поехали еще 300 человек.

300 наших детей из Грайворонского городского округа и Краснояружского района по личному решению министра просвещения РФ Сергея Сергеевича Кравцова, за что я ему очень благодарен, сегодня прибывают в "Артек" - федеральную детскую здравницу. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Российский чиновник заметил, что белгородские дети полюбили Пензенскую область. Он уверен , что там они смогут набраться позитивных впечатлений, получат новые знакомства, заведут друзей и вернутся домой отдохнувшими.

Гладков: число пострадавших при атаке на Белгород увеличилось.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков