Глава региона рассказал о состоянии пострадавших.

Количество пострадавших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины по российскому Белгороду выросло до 19. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник пояснил, что вечером 15 февраля один из мирных жителей самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу под номером два после ранения. В настоящее время Поезд с четырьмя пострадавшими при трагедии прибыл в Москву на Восточный вокзал.

Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. Итого количество раненых достигло 19 человек. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее российское министерство по обороне сообщил о том, что около 12.30 часов дня 15 февраля по московскому времени отечественные средства противовоздушной обороны ликвидировали над территорией Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных армией киевского режима из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В министерстве по здравоохранению уточнили, что в результате нападения ВСУ погибли семь человек, в том числе один несовершеннолетний.

Идущий в Петербург поезд останавливали из-за обстрела Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков