Идущий в Петербург поезд останавливали из-за обстрела Белгородской области

Ремонтные бригады восстановили сети, и спустя час состав продолжил поездку.

Поезд, идущий из Белгорода в Петербург, прекращал движение из-за обстрела региона 8 февраля. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем tg-канале.

По словам чиновника, в селе Гостищево Яковлевского городского округа из-за прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. В пути следования останавливали поезд Белгород — Петербург, задержек по другим маршрутам не было. Ремонтные бригады восстановили сети, и спустя час состав продолжил поездку.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)