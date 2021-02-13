Дрон ВСУ ударил по свадьбе в центре Белгорода, ранен жених

По словам свидетелей, жених получил осколочные ранения ноги, а на невесте загорелось свадебное платье.

Вооруженные силы Украины атаковали здание ЗАГСа в центре Белгорода, когда в здании проводили церемонию бракосочетания. Осколок беспилотника попал в жениха, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, у невесты после удара от вспышки загорелось свадебное платье. В результате атаки ВСУ травмы ног получил еще один присутствовавший на свадьбе гость. Медики осмотрели пострадавших мужчин, но от дальнейшей госпитализации они отказались.

Также повреждения получили минимум два автомобиля. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. По данным оперштаба Белгородской области, ВСУ нанесли удар беспилотником. В результате атаки ранения получили двое мужчин, им оказали медицинскую помощь.

Ранее мы сообщали, что украинский БПЛА упал в пригороде Воронежа на частный дом. В результате погиб трехлетний ребёнок.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)