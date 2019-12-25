Александр Шуваев указал на отсутствие человеческих жертв, пострадало 19 человек.

Вооруженные силы Украины утром 28 июля атаковали с помощью беспилотников пассажирский автобус на территории населенного пункта Шебекино, расположенного в Белгородской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделал временно исполняющий обязанности местного губернатора Александр Шуваев. Российский чиновник заметил, что пострадавшими на текущий момент считаются 19 человек. Из них 18 пациентов оперативно были госпитализированы в Центральную районную больницу. Медицинский персонал сообщил о том, что у 15 раненых зафиксированы осколочные ранения, еще у троих могут быть акубаротравмы. Сейчас считается, что шестеро граждан остаются в тяжелом состоянии. После оказания помощи пострадавшие будут направлены в профильные учреждения Белгорода. При необходимости, далее они будут перевезены в федеральные центры.

Террористический киевский режим продолжает атаковать мирных жителей Белогорья. К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв. Александр Шуваев, врио главы Белгородской области

В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек, в том числе двое детей.

Фото: Telegram-канал врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева