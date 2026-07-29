Памятник Морякам-подводникам Балтики в Кронштадте получит архитектурную подсветку

Помимо подсветки памятника, специалисты обеспечат общее освещение квартала: установят 31 светодиодный светильник на 22 опорах и проложат под землей один километр кабельной линии.

В Кронштадте начались работы по созданию системы наружного освещения в квартале, ограниченном улицами Восстания и Флотской, Никольским переулком и площадью Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Центральным объектом светового оформления станет памятник Морякам-подводникам Балтики. Монумент представляет собой ограждение рубки подводной лодки, прослужившей в составе соединений ВМФ в Кронштадте 37 лет, уточнили в ведомстве. После завершения работ четыре направленных прожектора создадут на мемориале яркий световой акцент.

Помимо подсветки памятника, специалисты обеспечат общее освещение квартала: установят 31 светодиодный светильник на 22 опорах и проложат под землей один километр кабельной линии. На объекте уже ведутся строительно-монтажные работы: рабочие устанавливают опоры и монтируют светильники.

Полностью завершить проект планируется к декабрю текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что на Красной улице в Кронштадте завершили реконструкцию освещения.

Видео: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению