Спасатели Ленобласти эвакуировали из леса рыбака, повредившего ногу

Пострадавшего передали родственникам и сотрудникам скорой медицинской помощи.

Спасатели Ленинградской области эвакуировали мужчину из леса с поврежденной ногой. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе региона.

Вечером 28 июля в ведомство поступила информация о том, что местный житель шел на рыбалку к реке Оредеж через лесной массив и повредил ногу. Травма была получена в районе СНТ "Ломо" Гатчинского округа. Пострадавшего передали родственникам и сотрудникам скорой медицинской помощи.

Ранее мы рассказывали о том, что в Горелово на озере погиб подросток, катавшийся на сапборде. По факту обнаружения его тела с признаками утопления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти