Смольный подписал соглашение об открытии делового центра в Бишкеке

Основная задача новой площадки – стать трамплином для городских предприятий, желающих выйти на рынок Киргизии, что должно напрямую отразиться на статистике внешнеторгового оборота.

В Смольном подписано соглашение о создании представительства Северной столицы в Киргизии. Документ скрепили подписями председатель Комитета по внешним связям (КВС) Евгений Григорьев и руководитель компании-оператора ИДЦ, генеральный директор ГК "Аривист" Евгений Кошкаров.

Согласно соглашению, в столице Киргизии — городе Бишкеке – появится Информационный деловой центр (ИДЦ) Петербурга. По данным Комитета по внешним связям, этот шаг является логичным завершением двадцатилетней истории взаимодействия. Основная задача новой площадки – стать трамплином для городских предприятий, желающих выйти на рынок Киргизии, что должно напрямую отразиться на статистике внешнеторгового оборота.

Открытие Центра приурочат к проведению XIV заседания санкт-петербургско-киргизской межправительственной комиссии. Запланировано, что оно состоится в ноябре 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург прибыли студенты из Кубы на Международные молодежные смены.

Фото: Пресс-служба Комитета по внешним связям Петербурга