В Госдуме предложили называть хостелы ночлежками

Депутаты начали выносить на обсуждения инициативы по защите русского языка от заимствований.

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев, представляющий политическую партию "Справедливая Россия - За правду", направил обращения ассоциациям хостелов с предложением использовать в официальных названиях организаций термин "ночлежка" вместо "хостел". Такая мера может быть принята в целях защиты позиций русского языка от англицизмов.

Предлагаем вам рассмотреть возможность инициировать обсуждения среди членов вашей ассоциации о внедрении положений данного законопроекта в наименования организаций и объектов размещения. В частности, предлагаем использовать русский аналог — "ночлежка" — вместо слова "хостел" в официальных названиях. Давайте вещи называть своими именами. обращение в нижнюю палату парламента

Ранее Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект, который направлен на защиту русского языка и ограничение использования англицизмов. Парламентарии уверены, что для более уважительного отношения к русскому языку, населению важно избегать употребления иностранных слов, особенно тех, у которых в стране имеются общепринятые аналоги. Депутат-автор предложения обратился к генеральному директору "Ассоциация размещения" Алексею Бутримову, а также к президенту Межрегиональной ассоциации хостелов и мини-отелей Михаилу Овсянникову и к главе Ассоциации развития индустрии хостелов Яне Бабиной.

Госдума отклонила проект о запрете курения на остановках.

Фото: Piter.tv