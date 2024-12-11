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Госдума отклонила проект о запрете курения на остановках
Сегодня, 15:49
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Госдума отклонила проект о запрете курения на остановках

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Авторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР.

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о запрете курения на остановках, у входов в магазины и различные организации в многоквартирных домах. Решение было принято на пленарном заседании.

Авторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР по главе с лидером партии Леонидом Слуцким. В комитете Госдумы по охране здоровья отметили, что проектом не учитываются нормы закона, который уже предусматривает запрет курения на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов. Также авторы не учли нормы, которые позволяют собственникам домов устанавливать места для курения на открытом воздухе.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме поддержали поправки о реновации в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, законопроект, запрет курения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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