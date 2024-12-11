В Госдуме поддержали поправки о реновации в Петербурге

Данную инициативу планируют обсудить в первом чтении на заседании Госдумы уже 18 февраля.

Комитет Государственной думы по строительству и ЖКХ выразил поддержку законопроекту, подготовленному депутатами Петербурга, предусматривающему внесение изменений в Жилищный и Градостроительный кодексы РФ в части комплексного развития территорий (КРТ), сообщил сегодня в своем Telegram-канале председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Данную инициативу планируют обсудить в первом чтении на заседании Госдумы уже 18 февраля. Над этим документом трудились все фракции петербургского парламента.

В обновленном тексте документа учитываются такие аспекты, как география расселения, компенсационные выплаты арендаторам жилых помещений, права инвалидов, а также урегулирован ряд вопросов, связанных с проведением общих собраний собственников по включению домов в программу КРТ и других важных моментов.

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Фото: Госдума РФ