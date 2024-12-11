Депутаты ЗакСа проголосовали за отмену транспортного налога для опекунов инвалидов с детства

Новая льгота коснется 1241 человека, позволяя им сэкономить 5,6 миллиона рублей каждый год.

На заседании в среду, 29 января, депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили отмену транспортного налога для одного из опекунов инвалидов с детства, владеющих автомобилем с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил или возрастом более 15 лет.

Как подчеркнул соавтор инициативы, депутат Денис Четырбок, необходимо предоставлять целевую помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Авторы законопроекта подсчитали, что в Петербурге насчитывается 2482 опекуна инвалидов с детства. Новая льгота коснется 1241 человека, позволяя им сэкономить 5,6 миллиона рублей каждый год.

В Петербурге уже действуют льготы по транспортному налогу для многодетных родителей и опекунов, а также для лиц, воспитывающих детей-инвалидов.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году бюджет Петербурга исполнен на 105,1%.

Фото: Piter.TV