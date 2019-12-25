В ЗакСе Петербурга предложили освободить от транспортного налога опекунов взрослых инвалидов с детства

Разработчики законопроекта сочли несправедливым и нелогичным лишение опекунов данной льготы после достижения подопечным совершеннолетия, поэтому предложили отменить возрастное ограничение.

Опекуны людей с инвалидностью с детства в Петербурге будут освобождены от уплаты транспортного налога. Эту новость 10 декабря сообщил в своем Telegram-канале автор инициативы, депутат Законодательного собрания от партии "Единая Россия" Денис Четырбок.

Согласно текущему законодательству, родители или опекуны, воспитывающие ребенка-инвалида, имеют освобождение от транспортного налога. Эта льгота распространяется на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил или транспортные средства старше 15 лет. Однако данная привилегия действовала лишь до тех пор, пока ребенок не достигает возраста 18 лет.

Разработчики законопроекта сочли несправедливым и нелогичным лишение опекунов данной льготы после достижения подопечным совершеннолетия, поэтому предложили отменить возрастное ограничение. Депутат уточнил, что данную инициативу поддерживает губернатор Александр Беглов.

В Петербурге проживает 2482 опекуна людей с инвалидностью с детства.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский ЗакС предлагает отправлять в колонию за фальшивые решения собраний МКД.

Фото: Piter.TV