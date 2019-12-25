Осужденному за теракт в метро Петербурга отказали в переводе ближе к дому

Судья принял во внимание, что Эрматов поддерживает регулярную связь с родными путем писем, посылок и телефонных разговоров, а также регулярно получает разрешение на встречи с ними.

Красноярский суд отклонил ходатайство осужденного Мухамадюсупа Эрматова, участвовавшего в деле о теракте в петербургском метро в 2017 году, о переводе в исправительную колонию ближе к местам проживания членов его семьи, сообщают материалы дела, которыми располагает агентство РИА Новости.

Эрматов был признан виновным судом в 2019 году по ряду статей Уголовного кодекса, связанных с терроризмом, участием в экстремистском сообществе и пособничеством террористическим действиям. По решению апелляционного суда, ему назначили срок наказания в размере 27 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, дополнительно обязали выплатить штраф в сумме 700 тысяч рублей. Место отбывания наказания определили в одну из колоний Красноярского края.

Позднее Эрматов направил обращение в Федеральную службу исполнения наказаний с просьбой перевести его в исправительное учреждение, близкое к регионам проживания близких родственников, предложив варианты расположения учреждения в Татарстане, Башкортостане или Челябинской области. Получив отказ, он обжаловал решение в суде, подав административное исковое заявление с требованием признать отказ незаконным, перевезти его в другое пенитенциарное заведение и взыскать компенсацию морального ущерба в размере 200 тысяч рублей.

Однако суд постановил отказать в удовлетворении иска, сославшись на тот факт, что родственники подсудимого проживают вне пределов России: мать Эрматова живет в Кыргызстане, а жена и ребенок имеют иностранное гражданство и находятся в стране временно. Судья принял во внимание, что Эрматов поддерживает регулярную связь с родными путем писем, посылок и телефонных разговоров, а также регулярно получает разрешение на встречи с ними.

Напоминаем, что 3 апреля 2017 года в петербургском метро произошёл взрыв на линии между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами взрыва стали 15 пассажиров и террорист-смертник, еще 67 человек получили ранения различной степени тяжести. Позднее выяснилось, что на другой станции, "Площадь Восстания", находилась вторая бомба, замаскированная под огнетушитель, которую оперативно обезвредили.

Расследование установило полный круг лиц, замешанных в подготовке и осуществлении теракта, включая организаторов, исполнителей и заказчиков. Террористический акт осуществляли члены запрещенной в России радикальной группировки "Катиба Таухид валь-Джихад".* Среди обвиняемых по этому уголовному делу числится и Мухамадюсуп Эрматов.

Фото: Piter.TV

*Террористическая группировка, запрещена в РФ