Apple выпустит смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем

Новинка будет выполнена из стекла.

Apple решила выпустить смартфон с совершенно новым для себя дизайном. Компания запатентовала устройство, дисплей которого будет обернут вокруг корпуса.

Смартфон хотят оснастить гибким экраном. Новинка будет представлена в прозрачном корпусе из стекла.

Смартфоны с обернутым вокруг корпуса дисплеем не являются чем-то принципиально новым. Буквально этой осенью китайская компания Xiaomi показала революционное устройство с необычным экраном - Xiaomi Mix Alpha. По всей видимости, в Apple вдохновились именно этим дизайном при разработке новой концепции iPhone.

Ранее мы писали, что в Apple представили новые наушники AirPods Pro.

Фото: patentlyapple.com, mi.com

Видео: YouTube / XEETECHCARE, Canoopsy, Rozetked