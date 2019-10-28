В Apple представили новые наушники AirPods Pro

Apple представила свою новую линейку наушников AirPods с приставкой "Pro". Оформить предзаказ новинки уже можно на официальном сайте компании.
Инжинеры добавили к наушникам амбушюры, вентиляционную систему, необходимую для выравнивания давления внутри уха,и повышенную водонепроницаемость. Помимо этого новинка получила регулируемое шумоподавление.
В продажу AirPods Pro появятся 30 октября. Купить наушники можно будет за 249 долларов (примерно 21 тысячу рублей).
Ранее мы писали о компании Google, которая представила свой новый смартфон Pixel 4.
Видео: Apple
Обсуждение ( 0 )