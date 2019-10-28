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В Apple представили новые наушники AirPods Pro

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Новинка будет стоит почти в два раза дороже старых AirPods.

Apple представила свою новую линейку наушников AirPods с приставкой "Pro". Оформить предзаказ новинки уже можно на официальном сайте компании. 

Инжинеры добавили к наушникам амбушюры, вентиляционную систему, необходимую для выравнивания давления внутри уха,и повышенную водонепроницаемость.  Помимо этого  новинка получила регулируемое шумоподавление.

В продажу AirPods Pro появятся 30 октября. Купить наушники можно будет за 249 долларов (примерно  21 тысячу рублей). 

Ранее мы писали о компании Google, которая представила свой новый смартфон Pixel 4.

Видео: Apple 

Теги: airpods pro, apple
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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