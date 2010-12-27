Google представила новый смартфон Pixel 4

Устройство будет доступно в черном, белом и оранжевом цветах.

Американская компания Google представила новый флагманский смартфон Pixel 4. В сети появилась видео-презентация устройства.

В новом телефоне доработана камера. Теперь она обладает улучшенным сенсором, который позволяет снимать в ночном режиме даже звезды. Всего на задней панели устройства две камеры, которые по форме квадратного модуля напоминают камеру прямого конкурента Pixel 4 - iPhone от Apple.

Кроме того, в новый смартфон добавили функцию управления жестами. Владельцу телефона достаточно просто махнуть рукой перед экраном, чтобы сменить песню или отключить звук во время звонка.

За стандартную модель с диагональю экрана 5,7 дюйма американцам придется отдать 799 долларов. Телефон с диагональю 6,3 дюйма будет стоить 899 долларов. Pixel 4 выпустили в трех цветах - черном, белом и оранжевом. Смартфон можно приобрести в комплекте с сим-картой.

В Google также представили новую модель беспроводных наушников Pixel Buds. Они оснащены функцией адаптивной настройки звука, которая автоматически повышает и понижает громкость в зависимости от шума окружающей среды. Pixel Buds продаются в специальном футляре, выполняющем функцию портативного аккумулятора. По словам разработчиков, наушники смогут проработать без зарядки до 5 часов непрерывного прослушивания музыки. С использованием кейса – до 24 часов.

В условиях замкнутого пространства наушники будут оставаться сопряженными с источником звука в пределах трех комнат. На открытом пространстве пользователь Pixel Buds сможет уйти от смартфона на расстояние "длиной с футбольное поле".

Стоимость наушников от Google оценивается в 179 долларов. Новинка поступит в продажу в следующем году.

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Фото: Google Pixel 4