Аналитики раскрыли реальную стоимость нового iPhone

Себестоимость оказалась в два раза ниже рыночной цены.

Аналитики из компании TechInsights назвали реальную стоимость iPhone 11 Pro Max. Они подсчитали стоимость всех комплектующих устройства и пришли к выводу, что новый смартфон от компании Apple стоит в два раза дешевле, чем его продают на рынке. Об этом пишет Daily Mail.

Так, общая стоимость всех комплектующих iPhone 11 Pro Max с 512 Гб составляет всего 490 долларов. Самой дорогой частью смартфона оказалась камера, которая стоит 73,5 долларов США. Чуть дешевле обошелся производителям дисплей – 66,5 долларов и процессор A13 Bionic – 64 доллара.

Тем временем рыночная цена iPhone 11 Pro Max составляет 1249 долларов в США или 131,9 тысячи рублей в России. При этом исследователи подчеркивают, что учитывали только себестоимость комплектующих. В расчет не брались расходы на разработку и сборку аппарата.

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