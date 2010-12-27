Эксперты рассказали, как ускорить работу смартфона

Повысить производительность устройства поможет очищение от лишнего "мусора".

Эксперты компании Avast назвали простой способ повысить производительность смартфона. По словам специалистов, из-за лишнего "мусора", например фотографий плохого качества, пользователи теряют около 20 % памяти. Об этом пишут РИА Новости.

Исследование основано на анализе данных примерно 6 млн анонимных пользователей программного обеспечения Avast Cleanup из 45 стран мира. Информация собиралась в течение 6 месяцев, с декабря 2018 года по июнь 2019 года.

Специалисты пришли к выводу, что в среднем владельцы смартфонов хранят на своем устройстве 952 фотографии. Из них около 22 % снимков имеют плохое качество. Пользователи WhatsApp хранят в среднем 292 изображения, среднее количество скриншотов – 86. Регулярное удаление таких фотографий поможет освободить не менее 20 % места на смартфоне.

Ранее мы писали, что стала известна цена бюджетного смартфона от Apple.

Фото: pixabay.com