Стала известна цена бюджетного смартфона от Apple

Новое устройство будет иметь корпус iPhone 8, а по "начинке" напоминать iPhone 11.

Корпорация Apple планирует выпустить новый бюджетный смартфон iPhone SE 2. По словам известного аналитика Мин-Чи Ко, устройство будет иметь корпус iPhone 8, а по "начинке" напоминать iPhone 11. Об этом сообщает MacRumors.

Ожидается, что гаджет получит процессор А13 с 3 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб флэш-памяти. iPhone SE 2 оборудуют технологией 3D Touch.

Устройство поступит в продажу в начале 2020 года. Приобрести его можно будет за 35 тысяч рублей.

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