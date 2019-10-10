Xiaomi представила в России новый смартфон

Продажи Redmi Note 8 Pro начнутся 17 октября.

Компания Xiaomi представила в России новый бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro. Устройство можно будет купить по цене от 17990 рублей. Об этом сообщает портал ixbt.com.

Самая доступная версия имеет 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. При этом смартфон, оснащенный 128 ГБ флэш-памяти, будет стоить 19990 рублей.

Redmi Note 8 Pro оснащен экраном с диагональю 6,53 дюйма и разрешением FullHD+. Дисплей занимает более 90 % площади лицевой панели смартфона. Гаджет имеет четыре камеры. Главный модуль получил разрешение 64 мегапикселя, фронтальная камера - 20-мегапиксельный датчик изображения.

Кроме того, смартфон оснащен технологией MiraVision. Она автоматически подстраивает яркость, контрастность и четкость изображения. Также есть жидкостная система охлаждения.

Емкость аккумулятора составляет 4500 мА/ч, Redmi Note 8 Pro поддерживает быструю зарядку.

Предварительные заказы станут доступны 10 октября. Купить смартфон в магазине можно будет с 17 октября.

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Видео: Youtube/ YugaTech, Citrus