В сети показали удлиненный Essential Phone

Новинку продемонстрировал создатель Android Энди Рубин.

Создатель Android Энди Рубин продемонстрировал в сети удлиненный смартфон Essential Phone. Фото и видео появились в Twitter разработчика.

Компания Essential продолжила работать над проектом даже после провального выпуска первой версии смартфона. Почти год в сети не появлялось никакой информации о новинке. Однако на днях Рубин решил показать необычное устройство.

Смартфон оказался очень длинным, что делает его крайне заметным на фоне других устройств. На задней панели расположена разноцветная глянцевая пленка. Там же находится сканер отпечатков пальцев, а также крупный модуль камеры.

С обратной стороны размещен и вытянут в высоту дисплей. Предположительно, что Essential Phone работает на Android. Оболочка получила модифицированный интерфейс с адаптацией под длинный экран. Фронтальная камера размещена в отверстии дисплея.

Технические характеристики этой модели неизвестны. Энди Рубин позволил оценить лишь дизайн.

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Фото: Twitter / Andy Rubin