Samsung Galaxy Fold сломался после 120 тысяч складываний

Половина экрана погасла, а позже устройство выключилось.

Специалисты CNet протестировали инновационную новинку от Samsung – смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold. Они решили проверить, выдержит ли устройство 200 тысяч заявленных складываний.

В результате смартфон сломался после 120 тысяч складываний. После этого половина экрана погасла, а позже гаджет выключился. Кроме того, эксперты заметили ухудшение в работе шарнира, однако он продолжал функционировать.

Продажи складных смартфонов Samsung Galaxy Fold стартовали в Южной Корее и Европе в середине апреля. Первые пользователи пожаловались, что устройство сломалось в первый же день использования. После снятия защитной пленки на экране на месте сгиба образовалась трещина, почернел дисплей. Тогда Samsung отправил на доработку смартфон.

Samsung Galaxy Fold имеет два экрана диагональю 4,6 дюйма и 7,3 дюймов соответственно. В сложенном состоянии устройство напоминает по габаритам простой смартфон, однако его в любой момент можно разложить в планшет.

25 октября стартуют продажи складного смартфона в России. Телефон будет доступен для россиян в двух цветах – черном и серебряном. Его стоимость составит 159 900 рублей. Уже сегодня доступен предзаказ.

Видео: YouTube / Marques Brownlee, Samsung