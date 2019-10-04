В Россию везут смартфон-планшет Samsung Galaxy Fold

Смартфон можно будет купить в фирменных магазинах с 25 октября.

В Россию везут инновационный смартфон с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold. Его можно будет купить в фирменных магазинах с 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Россию приедут смартфоны в двух цветах – черном и серебряном. Они будут стоить 159 900 рублей. В настоящий момент доступен предзаказ.

Galaxy Fold оснащен двумя экранами. В сложенном состоянии устройство напоминает по габаритам простой смартфон, однако его в любой момент можно разложить в планшет.

Первые телефоны появились в продаже в апреле в Южной Корее и Европе. Их раскупили за несколько часов. Однако после этого гаджет пришлось отправить на доработку. Первые пользователи начали жаловаться на поломки и трещины.

Видео: Youtube/ Marques Brownlee, Samsung