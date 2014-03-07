Петербургские врачи спасли подростка с опухолью при помощи цифровых технологий

Полгода назад у 15-летнего школьника диагностировали опухоль головного мозга.

Врачи Центра имени Алмазова спасли 15-летнего школьника, у которого полгода назад диагностировали опухоль головного мозга. После тщательного обследования медики решили хирургическим путем удалить злокачественное новообразование. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Благодаря специальной программе нейрохирурги определили кратчайший путь до опухоли, чтобы минимально повредить ткани мозга. Также медики применили цифровую интеграцию ультразвукового аппарата.

Объединение двух технологий позволило полностью удалить опухоль и получить обнадеживающий результат лечения для пациента. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке. В дальнейшем ему нужно будет сделать контрольное МРТ-обследование.

Ранее петербурженка рассказала, как ей удалось выжить почти со 100% поражением легких.

Фото: almazovcentre.ru