Петербургские врачи спасли подростка с опухолью при помощи цифровых технологий

Врачи Центра имени Алмазова спасли 15-летнего школьника, у которого полгода назад диагностировали опухоль головного мозга. После тщательного обследования медики решили хирургическим путем удалить злокачественное новообразование. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
Благодаря специальной программе нейрохирурги определили кратчайший путь до опухоли, чтобы минимально повредить ткани мозга. Также медики применили цифровую интеграцию ультразвукового аппарата.
Объединение двух технологий позволило полностью удалить опухоль и получить обнадеживающий результат лечения для пациента. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке. В дальнейшем ему нужно будет сделать контрольное МРТ-обследование.
Ранее петербурженка рассказала, как ей удалось выжить почти со 100% поражением легких.
Фото: almazovcentre.ru
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo ----- http://bit.do/vsisky