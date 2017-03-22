Второй день рождения: петербурженка рассказала, как ей удалось выжить почти со 100% поражением легких

Женщина заснула 21 апреля, а открыла глаза лишь 1 мая.

Врачи 40-й больницы в Сестрорецке буквально вытащили Светлану Сироткину с того света. Женщина поступила в инфекционное отделение на базе пансионата "Заря" вечером 13 апреля, через сутки ее перевели в реанимацию. У нее активно развивалась дыхательная недостаточность, а шансы на спасение были 1 к 10.

Уровень сатурации (насыщение крови кислородом – прим. Ред.) у Светланы падал на глазах. Анализы говорили об остром воспалительном процессе и начале цитокинового шторма. 15 апреля женщина поняла, что находится на грани и написала прощальное письмо 14-летнему сыну.

Поскольку пациентка имела тяжелое повреждение легких, она, как и все пациенты, начинала с инсуфляции кислорода через назальные канюли и лицевую маску. Но это было не очень эффективно. Затем использовался генератор высокого потока кислорода, на котором она тоже какое-то время смогла жить. Но поскольку прогрессировало повреждение легких, речь встала о технологии ЭКМО. Экстракорпоральная мембранная оксигенация – аппарат сердце-легкие, когда кровь через канюли попадает в аппарат, где она подвергается оксигенации, то есть насыщению кислородом, и извлечению углекислого газа. Это как аппарат искусственного кровообращения в кардиохирургии. Евгений Гарбузов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

ЭКМО

Процедура ЭКМО – это искусственное легкое. Применяется в ситуации, когда человек не может самостоятельно обеспечить себя достаточным объемом кислорода (часто наблюдается при коронавирусе, особенно при критических формах – более 80% поражения легких). Перед подключением к ЭКМО поражение легких у Светланы достигло почти 100%. Анестезиолог-реаниматолог СПБ ГБУЗ "Городская больница №40" Татьяна Гладышева вела процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации и почти не отходила от кровати Светланы.

Когда заканчиваются возможности терапии путем ИВЛ, последнее к чему прибегают врачи, это такой отступной шаг – ЭКМО. Было тяжело – ничего не сказать. Местами было плохо очень сильно. Помню, как на второй день уже у меня руки опускались, но я ходила, смотрела на нее, и она мне помогала. Даже помогала вести контур, за что я ей очень благодарна. Татьяна Гладышева, анестезиолог-реаниматолог СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Я достаточно легко это перенесла, потому что я не помнила не боли, ни чего. И конечно, очень благодарна бригаде врачей, которые круглосуточно со мной находились, медбратьям, медсестрам, которые там работают, потому что эти люди вернули меня к жизни. Заснула я 21 апреля, когда открыла глаза, мне сказали: "Света, сегодня 1 мая". Светлана Сироткина

По статистике, только один пациент из десяти может пережить процедуру ЭКМО. И даже после этого требуется продолжительное лечение на всех звеньях – массивная антибактериальная и антикоагулянтая терапия, профилактика тромбозов. В общей сложности в реанимации Светлана провела 30 суток.

Когда мы ее вывели из медикаментозного сна, это были 10-11 сутки контура, она начала нам активно помогать, когда проснулась, помогала перестилаться, настраивать параметры, мы с ней контактировали, была обратная связь. Это и позволило так быстро отойти от искусственного легкого и предотвратить большой процент фиброза. У нее легкие не останутся инвалидизированы настолько насколько могли бы быть. Оно предотвратило и дальнейшие последствия, фактически убрало инвалидность ей. Татьяна Гладышева, анестезиолог-реаниматолог СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Реабилитация после коронавируса

Для Светланы разработали индивидуальную программу реабилитации. Поначалу она просто училась сидеть и самостоятельно дышать. Через две недели пациентка Городской больницы №40 в Сестрорецке начала активно заниматься на тренажерах.

Основная сложность со всеми пациентами, перенесшими КОВИД различной степени тяжести – это невозможность оторваться от кислорода, ему сложно оторваться от кислорода. Пациента сопровождает страх, безумный страх. Это всегда ограничивает наши действия, но мы со Светланой это все преодолели. Юлия Пастика, заведующая отделением реабилитации периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата №2 СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Сейчас Светлана самостоятельно гуляет, занимается физкультурой, ходит по лестнице и пандусу вверх-вниз. Через несколько дней она вернется домой, где у нее начнется новая после болезни жизнь.

Первым делом я обниму и расцелую своего сына, я по нему очень сильно скучаю. Во-вторых, я, наверное, закажу доставку на дом и приготовлю что-то сама. Я устала от больничной еды и хочется чего-то домашнего. Светлана Сироткина

Видео: Piter.TV