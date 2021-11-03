В "Ленэкспо" медики спасли пациента с 96-процентным поражением лёгких

Всего мужчина провёл в госпитале 48 дней, из них 21 — в реанимации.

Стало известно, что врачи временного госпиталя "Ленэкспо" смогли вылечить 34-летнего пациента, у которого были поражены легкие на 96%. Об этом 3 ноября сообщает "Петербургский дневник".

В реанимацию мужчину доставили с синдромом цитокинового шторма, когда в организме поражаются внутренние органы. После интенсивной терапии больной пошел на поправку, но вторичная инфекция усугубила ситуацию. Однако врачам удалось справиться. Всего мужчина провёл в госпитале 48 дней, из них 21 — в реанимации.

По словам клинического психолога Юлии Моховой, молодой человек был замотивирован выздороветь, хороший настрой и выполнение рекомендаций лечащих врачей, а также сохранение душевного спокойствия — важнейшие факторы выздоровления.

Ранее в Петербурге свободно менее 30% коек для больных коронавирусом. За сутки в больницы поступили 507 человек.

Фото: Piter.tv

