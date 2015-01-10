В Петербурге свободно менее 30% коек для больных коронавирусом

За сутки в больницы поступили 507 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 3 ноября. Согласно документу, в стационарах свободно 27,6% коек для больных коронавирусом и пневмонией.

За сутки в стационары поступили 507 петербуржцев, а выписались 571 человек. В больницах находятся 7 973 человека, из них 745 человек в реанимации, к ИВЛ подключены 365 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 369 человек, в "Заре" – 597 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 33 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 38 785 человек.

В Петербурге по-прежнему суточное число заболевших коронавирусом превышает 3000 человек. За сутки ковидом заболели 3066 человек, выздоровели 3134 человека и 83 петербуржца не смогли победить инфекцию.

Фото: Piter.TV