За сутки коронавирусом вновь заболели более 3 тысяч петербуржцев

За сутки ковидом заболели 3066 человек.

В Петербурге по-прежнему суточное число заболевших коронавирусом превышает 3000 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом заболели 3066 человек, выздоровели 3134 человека и 83 петербуржца не смогли победить инфекцию.

С начала пандемии коронавирус в Петербурге перенесли 714 870 человек, выздоровели 647 001 человек и еще 24 048 человек скончались от ковида.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге, как и в других городах России, ввели нерабочую неделю с 30 октября по 1 ноября. Однако в городе могут продлить ограничения с 8 ноября.

Фото: Piter.TV