В Петербурге могут продлить ковидные ограничения с 8 ноября

Вероятно, ограничения продлят еще как минимум на неделю.

В "коронавирусное" постановление Петербурга №121 могут внести изменения и продлить режим нерабочих дней еще на неделю, сообщили "Невские новости" со ссылкой на собственных источников, близких к рабочей группе, разрабатывающей рекомендации для губернатора Беглова.

Ограничения могут продлить в связи с тем, что динамика заболеваемости не снижается, на плато четвертой волны город еще не вышел. Режим QR-кодов должны расширить на общепит и предприятия сферы услуг.

В следующий раз обязательный характер локдауна затронет только государственных служащих и бюджетников, остальным работодателям будет рекомендовано перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы.

Решение, по словам источников издания, примут завтра, 3 ноября. В Смольном же отметили, что предположения комментировать не будут.

Ранее мы писали, что в петербургских вузах вакцинировались или переболели 25% студентов.

Фото: Piter.tv