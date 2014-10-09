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В петербургских вузах вакцинировались или переболели 25% студентов
Сегодня, 17:29
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В петербургских вузах вакцинировались или переболели 25% студентов

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Председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов заявил, что именно от молодежи зависит, будет ли работа осуществляться в офлайн-режиме.

Во вторник, 2 ноября, председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов сообщил, что иммунитет к коронавирусу имеет только четверть студентов петербургских вузов. Сделали прививку или переболели всего 25% от общего числа студентов. 

По мнению Максимова от молодежи многое зависит, в том числе, будет ли работа осуществляться в офлайн-режиме или смешанном. Чиновник призвал студентов "проявить сознательность и пройти вакцинацию от коронавируса". Также отмечается, что в статистику не попали те, кто переболел без симптомов. 

Председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов заявил, что университеты продолжат обучение в смешанном формате после ноябрьских праздников, но число онлайн-занятий может вырасти.

Ранее жители Петербурга рассказали, чем будут заниматься в нерабочие дни.

Фото: Pexels

Теги: вакцина от коронавируса, вузы, коронавирус, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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