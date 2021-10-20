Центр онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопия, абдоминальная онкология, онкоурология, лучевая диагностика, рентгенхирургия, противоопухолевая лекарственная терапия и молекулярная диагностика – все эти направления объединены под эгидой Онкологической службы Городской больницы №40 Курортного района.

В стационаре возможно выполнить весь цикл мероприятий от постановки диагноза до хирургического лечения и реабилитации. А возможность комплексного подхода с учетом сопутствующей патологии, имеющейся у пациента, ставит Городскую больницу №40 в более выгодное положение перед специализированными онкологическими стационарами, где как правило, лечат только по основному диагнозу, игнорируя сопутствующие.

На базе поликлинического отделения работает Центр амбулаторной онкологической помощи, где проводится постановка диагноза у пациентов с подозрением на злокачественное новообразование. Результатом консультации врача-онколога может стать ряд необходимых диагностических процедур. В городской больнице №40 проводят полный спектр исследований на оборудовании высочайшего уровня. Это лабораторная диагностика: скрининговые исследования, определение онкомаркеров и ключевых мутаций, отвечающих за устойчивость опухолей к химиотерапии. Лучевая диагностика, которая включает в себя ультразвуковое исследование - самый простой и быстрый метод ранней диагностики рака: компьютерная, магнитно-резонансная томография, и позитронно-эмиссионный томограф - один из самых современных сканеров с молекулярной визуализацией опухолевых клеток.

Методы внутрипросветной эндоскопической диагностики незаменимы для лечения ранних форм рака дыхательных путей и пищеварительного тракта. Опытные врачи-эндоскописты 40 больницы способны выявить предраковые изменения слизистых оболочек на самых ранних стадиях и оценить прогнозы роста опухоли и дать уточнение местной распространенности опухолевого процесса.

В Городской больнице №40 оказывается все виды онкологической помощи в том числе весь спектр высококвалифицированной хирургической помощи пациентам, страдающим злокачественными и доброкачественными новообразованиями различных локализаций: пищевода, желудка, поджелудочной железы, толстой кишки, печени, почки, предстательной железы, мочевого пузыря, мочеточников, наружных половых органов, костей, кожи, мягких тканей, яичников, тела и шейки матки, ободочной кишки.

Основной принцип хирургического лечения – максимальная радикальность при минимальной инвазивности: без больших разрезов, с меньшим риском осложнений при вмешательстве. Все операционные оснащены самой современной эндовидеохирургической техникой, среди которой центральное место занимает сверхточный инструмент – хирургическая система "Да Винчи". 40 больница в Сестрорецке – единственный стационар Петербурга, где для лечения онкологических больных применяется робот "Да Винчи".

В больнице также оказывают экстренную хирургическую помощь онкологическим больным, у которых на фоне основного заболевания развиваются такие осложнения как острая кишечная непроходимость; закрытие просвета пищевода, кровотечение абсцедирование и механическая желтуха.

Прижизненная морфологическая диагностика на биопсийном и операционном материале занимает до 80% объема работы патологоанатомического отделения 40 больницы в Сестрорецке и составляет более 100 000 морфологических исследований пациентов стационара и поликлиник в год. Для определения биологических свойств опухоли и чувствительности опухолевых клеток к таргетным препаратам проводят иммуногистохимические исследования. Таким образом патологоанатомическая лаборатория позволяет не только установить точный диагноз, но и подобрать наиболее эффективное лечение.

Получаемая пациентами противоопухолевая лекарственная терапия включает в себя применение современных методов химиотерапии, иммуно- и эндокринотерапии, передовые цитостатические и таргетные противоопухолевые препараты, использование актуальных протоколов химиотерапии в соответствии с рекомендациями Европейского общества онкологов и Российского общества химиотерапевтов-онкологов, а также проведение молекулярно-генетического тестирования при выборе препаратов.

Фото, видео: Piter.TV