Смольный оценил качество оказания онкологической помощи в Петербурге

За 4 года открыли 19 центров амбулаторной онкологической помощи.

Эксперты ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова" Минздрава России провели оценку качества оказания онкологической помощи в Петербурге. Прошло обсуждение предварительных итогов реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" на 2019-2024 годы под руководством вице-губернатора Олега Эргашева. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 4 ноября.

По данным участников, все целевые показатели региональной программы достигнуты в 2022 году. Доля впервые выявленных злокачественных образований на ранних стадиях составила 59,5%, что превысило план на 3%.

За 4 года открыли 19 центров амбулаторной онкологической помощи. В медицинские организации Северной столицы поставлено 292 единицы оборудования.

В 2023 году планируют переоснастить семь медицинских организаций для онкобольных. Поставят 10 единиц оборудования.

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Фото: Piter.TV