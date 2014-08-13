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У петербуржца обнаружили 18-сантиметровую опухоль после сбора ягод в Ленобласти
Сегодня, 22:07
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У петербуржца обнаружили 18-сантиметровую опухоль после сбора ягод в Ленобласти

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Его госпитализировали с инсультом в районную больницу, а после перевели в ЛОКБ.

У жителя Петербурга нашли 18-сантиметровую злокачественную опухоль феохромоцитома надпочечника после сбора ягод в лесу Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградской областной клинической больницы 3 ноября. 

В начале сентября петербуржец собирал ягоды. Уже перед уходом плоды рассыпались. Тогда мужчина начал их складывать обратно в корзину и понял, что не может встать. Его госпитализировали с инсультом в районную больницу, а после перевели в ЛОКБ, где провели экстренную операцию по удалению гематомы головного мозга. 

Во время нахождения в реанимации врачи выяснили, что главной причиной инсульта стала редкая опухоль феохромоцитома надпочечника.

Образование нашли, потому что давление было очень высокое и не контролируемое. После реанимации был переведен в эндокринологическое отделение, совместно с эндокринологами корректировали терапию, стабилизировали гормоны.

Валерий Янкевич, нейрохирург ЛОКБ

Для проведения операции медики проводили гормональную терапию пациенту для стабилизации высокого давления и готовили его к оперативному вмешательству. 

Несмотря на тяжесть состояния больного и ранние сроки после перенесенного инсульта, нам удалось выполнить операцию без кровопотери и травмы соседних органов, хотя опухоль была огромная, около 18 сантиметров, и находилась глубоко. При этом такой тип злокачественного образования позволяет полностью излечить пациента от опухоли, вероятность ее возвращения и повторного инсульта минимальна.

Андрей Прядко, заведующий хирургическим отделением №1, главный внештатный хирург Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что препарат для терапии миеломы начали производить в Петербурге.

Фото: пресс-служба ЛОКБ

Теги: злокачественная опухоль, инсульт, локб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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