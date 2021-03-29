  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Препарат для терапии миеломы начали производить в Петербурге
Сегодня, 15:46
60
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Препарат для терапии миеломы начали производить в Петербурге

0 0

Регистрация препарата состоялась в июне 2023 года. Он может быть использован для лечения пациентов в возрасте от 18 лет.

Петербургское АО "Фармасинтез-Норд", расположенное на территории ОЭЗ "Санкт-Петербург", выпустило первую партию препарата, направленного на терапию множественной миеломы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Регистрация препарата состоялась в июне 2023 года. Он может быть использован для лечения пациентов в возрасте от 18 лет. Мощность производства противоопухолевых препаратов достигает 5,6 млнупаковок в год.

Добавим, что множественная миелома – зэто локачественная плазмоклеточная опухоль, которая продуцирует моноклональные иммуноглобулины и разрушают костную ткань. Симптомы заболевания включают литические поражения костей, переломы, почечную недостаточность, гиперкальциемию, анемию и рецидивирующие инфекции.

Ранее петербуржцам рассказали, что нужно, чтобы прожить до 120 лет.

Фото: Piter.TV

Теги: милеома, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии