Препарат для терапии миеломы начали производить в Петербурге

Регистрация препарата состоялась в июне 2023 года. Он может быть использован для лечения пациентов в возрасте от 18 лет.

Петербургское АО "Фармасинтез-Норд", расположенное на территории ОЭЗ "Санкт-Петербург", выпустило первую партию препарата, направленного на терапию множественной миеломы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Регистрация препарата состоялась в июне 2023 года. Он может быть использован для лечения пациентов в возрасте от 18 лет. Мощность производства противоопухолевых препаратов достигает 5,6 млнупаковок в год.

Добавим, что множественная миелома – зэто локачественная плазмоклеточная опухоль, которая продуцирует моноклональные иммуноглобулины и разрушают костную ткань. Симптомы заболевания включают литические поражения костей, переломы, почечную недостаточность, гиперкальциемию, анемию и рецидивирующие инфекции.

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Фото: Piter.TV